Mit der Übernahme fasst Ahlsell nach eigenen Angaben Fuss im Schweizer Markt - beide Unternehmen sind im B2B-Vertrieb von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaprodukten tätig. Der Käufer sieht in Meier Toblers Kompetenzen bei Wärmeerzeugung, Klimasystemen und im Service eine Ergänzung des eigenen Geschäfts.