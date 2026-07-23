Der Umsatz erhöhte sich um 3,4 Prozent auf 242,7 Millionen Franken. Nach zwei rückläufigen Jahren habe der Schweizer Heizungsmarkt im ersten Halbjahr 2026 erste Anzeichen einer Erholung gezeigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. So seien die Umsätze sowohl im Handelsgeschäft, als auch in der Wärmeerzeugung und bei den Klimasystemen gestiegen. Das Servicegeschäft sei dagegen insbesondere wegen fehlender Fachkräfte zurückgegangen.