Melania Trump und ihre Vertreter verhandelten demnach direkt mit der ‌russischen und der ukrainischen Führung über die Bedingungen der Waffenruhe. Die First Lady hatte sich bereits für die Rückkehr ukrainischer Kinder eingesetzt, die während des Krieges von ‌Russland verschleppt worden waren. Die Vermittlung erfolgt vor dem Hintergrund, dass US-Präsident ​Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Einigung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin drängt, um den im Februar 2022 begonnenen Krieg zu beenden.