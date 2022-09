Ein "erhöhtes Mass an Medien- und Marktspekulationen" zu der aktuellen Strategieüberprüfung habe Fragen bei den Mitarbeitern und Kunden der Bank aufgeworfen, schrieben Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann und Konzernchef Ulrich Körner in einem von Reuters eingesehenen Memo an die Mitarbeiter. Ziel der Strategieüberprüfung sei es, einen klaren Weg für die Bank aufzeigen, der das Geschäftsmodell der Credit Suisse langfristig stärke. Dieser Prozess erfordere Zeit und erhebliche Anstrengungen von vielen Teilen der Bank. Credit Suisse bestätigte den Inhalt des Memos, über das am Samstag zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.