Schätzungen, gestützt auf Zahlen von 2024, gehen von etwas mehr als 100'000 vom neuen Obligatorium betroffenen Versicherten aus. Rund 1,2 Milliarden Franken an Löhnen würden neu in die berufliche Vorsorge fliessen. Das würde zu zusätzlichen Altersgutschriften in Höhe von rund 170 Millionen Franken im Jahr führen.