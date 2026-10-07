Insgesamt setzte der Dax‑Konzern Mercedes-Benz 407'200 Autos ab und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Stuttgarter am Mittwoch mitteilten. Vor allem die Krise in China zog das Unternehmen nach unten. Dort wurden mit 86'800 Pkw fast ein Drittel weniger Autos verkauft. Ein Plus in den USA und Deutschland konnte das nicht wettmachen. Ebenfalls schmerzhaft: Im teuersten Segment, zu dem Mercedes unter anderem das Flaggschiff S‑Klasse, die Luxussubmarke Maybach oder die Tuning-Autos von AMG zählt, ging es mit einem Minus von einem guten Fünftel auch deutlich bergab.