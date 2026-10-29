Im dritten Quartal kletterte der Konzernerlös um fünf Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch auf knapp 5,1 Milliarden Dollar nach 5,8 Milliarden ein Jahr zuvor. So belastete eine Abschreibung im Zusammenhang mit einem Lizenzabkommen den Gewinn. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank zwar auch, lag mit 2,49 Dollar aber ebenfalls klar über den Markterwartungen. Für das Gesamtjahr sind nun für diese Kennziffer 2,77 bis 2,82 Dollar angepeilt, statt 2,66 bis 2,76 Dollar.