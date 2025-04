Der Kauf könnte am Montag bekanntgegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem «Wall Street Journal» zufolge zahlt der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern einen Preis in der Nähe von 47 US-Dollar je Aktie. Zuletzt notierte das Springworks-Papier knapp 9 Prozent höher bei 44,74 Dollar.