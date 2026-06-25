Für Merck ist es die zweite milliardenschwere Übernahme in den USA innerhalb kurzer Zeit. Erst im April 2025 hatte der Dax-Konzern SpringWorks für umgerechnet drei Milliarden Euro geschluckt. Während dieser Erwerb jedoch auf die Stärkung der Pharma-Sparte abzielte - die nach ‌herben Rückschlägen in der Medikamentenentwicklung wieder auf Trab gebracht werden soll –, löst Merck mit der Bio-Techne-Übernahme nun ein Versprechen ​für sein Laborgeschäft ein. Der aktuelle Schritt reiht sich in eine Serie von Grossübernahmen ein, mit denen Merck in den vergangenen Jahren in den USA gewachsen ist: Dazu zählen der Kauf des Laborausrüsters Millipore im Jahr 2010 für rund 5,2 Milliarden Euro, die Rekordübernahme von Sigma-Aldrich für 13 Milliarden Euro 2015 sowie der Erwerb des Elektronikmaterialien-Spezialisten Versum für 5,8 ‌Milliarden Euro im Jahr 2019.