«Es ist cool, es macht Spass, es ist schick, es ist weird, es ist anders. Es gibt nichts Vergleichbares», sagte Meta-Technologiechef Andrew Bosworth in einem Interview. Er bezeichnete das Gerät als eine «Erkundung, die klassische v0» und bezog sich damit auf den Stand eines Produkts vor der formellen Einführung einer ersten Generation. «Mal sehen, was die Leute denken», sagte er. «Mal sehen, wie sie es nutzen. Mal sehen, wie es läuft.»