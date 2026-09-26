Meta-Chef Mark Zuckerberg präsentierte das Muse Charm vor Publikum auf einer Bühne. Entstanden ist das Gerät im neuen Designlabor des Unternehmens unter Leitung des früheren Interface-Designchefs von Apple, Alan Dye, sowie in Metas Superintelligence-KI-Gruppe.
Der Muse Charm ähnelt einem Tamagotchi, dem digitalen Haustier aus den 90er-Jahren. Er verfügt über ein etwa 2 Zoll grosses Display und läuft mit einem neuen Betriebssystem, das Muse auf eigener Hardware zum Leben erwecken soll.
Die Vorstellung auf Metas Connect-Konferenz erfolgte nur wenige Wochen nach dem Start des Muse-Assistenten auf iPhones, Android-Geräten und im Web.
«Es ist cool, es macht Spass, es ist schick, es ist weird, es ist anders. Es gibt nichts Vergleichbares», sagte Meta-Technologiechef Andrew Bosworth in einem Interview. Er bezeichnete das Gerät als eine «Erkundung, die klassische v0» und bezog sich damit auf den Stand eines Produkts vor der formellen Einführung einer ersten Generation. «Mal sehen, was die Leute denken», sagte er. «Mal sehen, wie sie es nutzen. Mal sehen, wie es läuft.»
Meta stellte während der Connect-Präsentation eine Reihe weiterer Geräte vor, darunter leichtere Virtual-Reality-Brillen und reine Audio-Smartglasses ohne Kamera. Das Unternehmen hob zudem die Popularität des Muse-Assistenten hervor und kündigte neue Partnerschaften mit Einzelhändlern an. Muse soll sich nun nahtloser mit Walmart, Best Buy, Gap und anderen Ketten verbinden lassen.
Die grösste Überraschung der Veranstaltung war jedoch der Charm. Das neuartige Gerät passt in eine Handfläche und lässt sich mit dem Daumen über seinen OLED-Touchscreen bedienen. Die Abkürzung steht für organische Leuchtdiode – dieselbe Technologie wird auch in vielen Smartphones verwendet.
Über ein integriertes 5G-Modem können Nutzer auch ausserhalb von Wlan-Netzen auf Muse-Modelle zugreifen. Der Charm bietet weitere Funktionen, die üblicherweise in Smartphones zu finden sind, ermöglicht aber weder Telefon- noch Videoanrufe. Zum Entsperren der Benutzeroberfläche dient ein Fingerabdrucksensor.
Im Zentrum des Bildschirms erscheint eine virtuelle Muse-Figur. Nutzer können deren Aussehen, Kleidung, Stimme und weitere Eigenschaften anpassen. Das Gerät lässt sich mit einem Armband tragen, in der Tasche verstauen oder mit einer Trageschlaufe an einer Tasche oder einem Schlüsselbund befestigen. Durch ein transparentes Gehäuse sind die Schaltkreise auf der Rückseite und an den Seiten sichtbar.
Mit dem Gerät vertraute Personen, die bei der Erörterung des Produkts nicht genannt werden wollten, beschreiben es als Holdable statt als Wearable. Gemeint ist damit ein kleines Gerät, das Nutzer im Laufe des Tages immer wieder in die Hand nehmen und mit dem sie sprechen können.
Zwei Nutzer mit Muse Charms können ihren Geräten zudem erlauben, einander zu erkennen und miteinander zu interagieren, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden.
Zuckerberg zeigte den Muse Charm, machte aber keine näheren Angaben, nachdem er während der Connect-Keynote gesagt hatte, dass er mit Muse an etwas arbeite. Ursprünglich wollte das Unternehmen das Gerät 2027 auf den Markt bringen. Zuckerberg drängte die Teams jedoch dazu, es bereits 2026 vorzustellen und noch vor Jahresende in den Verkauf zu bringen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Weihnachten im Verkauf
Während der Präsentation sagte Zuckerberg, das Gerät werde bis Dezember und damit rechtzeitig für die Weihnachtssaison in den Verkauf gehen.
Wie viel Meta für den Muse Charm verlangen wird, ist laut Bosworth noch nicht entschieden. Mit den Plänen vertraute Personen sagten jedoch, der Preis werde im Bereich einer Smartwatch liegen. Auch Einzelheiten wie Mobilfunkgebühren für den Zugang zum Mobilfunknetz hat Meta noch nicht abschliessend festgelegt.
Dye, der frühere Apple-Designmanager, und Billy Sorrentino, einer seiner wichtigsten Stellvertreter beim iPhone-Hersteller, gehörten laut Bosworth zu den treibenden Kräften hinter dem Projekt und der Entwicklung der auf der Muse-Figur basierenden Benutzeroberfläche.
Meta warb die beiden Manager Ende 2025 ab, woraufhin Apple sein eigenes Designteam neu organisieren musste, um die durch ihren Weggang entstandene Lücke zu schliessen. Dye und Sorrentino holten zudem zahlreiche weitere Designer von Apple. Sie arbeiteten sowohl am Muse Charm als auch an der Benutzeroberfläche der Muse-Smartphone-Apps mit, sagte Bosworth.
Das Unternehmen begann sich im März mit dem Charm-Konzept zu beschäftigen und sagte laut Bosworth: «Hey, wir würden dieses Jahr gern etwas als Hardware auf den Markt bringen, das noch nicht existiert.» Er fügte hinzu: «Und sie waren begeistert, Mann. Sie waren sofort dabei. Das war für sie offensichtlich etwas völlig anderes, was den Zeitplan angeht.»
Der Charm verfügt über Kameras auf Vorder- und Rückseite, die Fotos und Videos aufnehmen können. Sie sollen jedoch vor allem Muse mit visuellen Informationen für Analysen und KI-gestützte Aktionen versorgen. Nutzer können die mit dem Gerät aufgenommenen Fotos und Videos auch ansehen. Der Charm unterstützt die Wiedergabe von Musik und Videos und verfügt über Lautsprecher, Mikrofone und einen USB-C-Ladeanschluss.
Eingerichtet und synchronisiert wird der Charm über die Muse-App auf einem iPhone oder Android-Gerät.
Vom ersten Konzept bis zum fertigen Produkt vergingen beim Charm rund neun Monate. Entwickelt wurde er in enger Abstimmung mit dem Muse-Team. «Es kommt schnell – es ist Hardware, die wir buchstäblich im selben Kalenderjahr entworfen und gebaut haben», sagte Bosworth.
(Bloomberg/cash)