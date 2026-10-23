Die Erwartungen der Verbraucher hellten sich überraschend deutlich auf, zudem wurde die aktuellen Lage weniger pessimistisch als zunächst berechnet bewertet. Der Rückgang dieser Teilkomponente sei ausschliesslich auf die Einkaufsbedingungen für langlebige Güter zurückzuführen, sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Der Absatz dieser Güter sei wegen höherer Zinssätze und wachsender Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit solcher Anschaffungen um fast ein Fünftel eingebrochen.