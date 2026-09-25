Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung deutlich um 3,6 Punkte auf 48,1 Zähler. Volkswirte hatten mit 47,5 Punkten gerechnet, nachdem die erste Schätzung einen Wert von 47,8 Punkten ergeben hatte.