Entsprechend sollten die Schweizer Halbleiterzulieferer weiterhin vom starken Nachfragetrend profitieren und ein Abflachen des Trends sei noch nicht sichtbar, meint Inauen von der ZKB weiter. In der momentanen Situation bevorzuge er weiterhin Comet, da dort das Exposure zu NAND-Maschinen grösser sein sollte als bei VAT und Inficon.