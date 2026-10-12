KI-Entwickler müssten weltweit dazu verpflichtet werden, ihre neuen Produkte von unabhängigen Gutachtern auf mögliche Risiken überprüfen zu lassen, fügte Smith hinzu. Zudem sollten «Notbremsen» eingebaut werden, um ausser Kontrolle ‌geratene KI-Modelle zu stoppen. Darüber hinaus müssten die Softwarefirmen Betroffene informieren, wenn eines ihrer Programme unbefugt in IT-Systeme Dritter eindringt. Eine offizielle Meldepflicht ​sei ebenfalls notwendig. Grossbritannien könnte bei diesen Bemühungen eine ​Führungsrolle übernehmen, betonte der Microsoft-Manager. Die Test-Experten ​des AI Security Institute (AISI) genössen hohes Ansehen. Sie erhalten bislang auf freiwilliger Basis ‌vorab Zugang zu KI-Modellen führender Anbieter, um diese zu begutachten.