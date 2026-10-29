Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal lagen über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Ausblick auf das Geschäft in den drei Monaten bis Ende Dezember überzeugte ebenfalls. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie verlor nach deutlichen vorbörslichen Gewinnen im frühen Handel 1,5 Prozent auf 523 Dollar - unter anderem auch, weil Microsoft erstmals seit vielen Jahren den Anleihemarkt in grossem Stil anzapfen will. Damit ist das bisherige Rekordhoch der Aktie von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 erst einmal nicht in direkter Reichweite. Mit einem Börsenwert von rund vier Billionen Dollar zählt Microsoft zu den weltweit wertvollsten Konzernen.