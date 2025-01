Umsatz und Gewinn zogen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 deutlich an, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Allerdings blieb das Wachstum mit Cloud-Produkten hinter den Erwartungen der Experten zurück. An der Börse geriet das Microsoft-Papier nachbörslich unter Druck.