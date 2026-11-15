1) Showdown ist doch erst Mitte 2027 – Warum jetzt der Riesen-Aufwand?

Im Gegensatz zur Abstimmung über den Alkoholverkauf in Migros-Supermärkten im Juni 2022 dürften sich die Emotionen der Genossenschaftsmitglieder bei den Urabstimmungen zur Einheitsgenossenschaft im Juni 2027 in Grenzen halten. Die Zustimmung zum Zusammenschluss ist aber an harte Bedingungen geknüpft: 25 Prozent der Stimmberechtigten müssen teilnehmen. Eine hohe Hürde, besonders in der Romandie! Gleichzeitig müssen zwei Drittel Ja sagen. Geht das in nur einer einzigen Genossenschaft schief, kann die Migros ihre Einheitsgenossenschaft begraben. Ein Plan B existiert nicht, sagte Migros-Präsidentin Ursula Nold (57) bereits im Blick-Interview.