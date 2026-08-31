Den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft steigerte die Bank um 10,2 Prozent auf 67,5 Millionen Franken. Dabei habe sich insbesondere das Anlagegeschäft erfreulich entwickelt. Auch das Handelsgeschäft legte zu, und zwar um 1,6 Prozent auf 38,8 Millionen Franken. Der gesamte Geschäftsertrag erhöhte sich damit um 8,6 Prozent auf 433,8 Millionen Franken.