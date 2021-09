Nach 15 Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats von Emmi – davon 12 Jahren als dessen Präsident – tritt Konrad Graber an der Emmi Generalversammlung im April 2023 nicht mehr zur Wiederwahl an, schreibt der Milchverarbeiter in einer Mitteilung am Donnerstag. Als Nachfolger nominiert der Verwaltungsrat Urs Riedener, der das Unternehmen seit 2008 als CEO führt und sein Amt per Ende 2022 abgibt.

Um sich auf das neue Amt zu konzentrieren und als designierter neuer Präsident des Verwaltungsrats eine "Cooling-off-Periode" zu respektieren, werde Urs Riedener am 31. Dezember 2022 von seiner gegenwärtigen Position als CEO und Vorsitzender der Konzernleitung zurücktreten, heisst es weiter. Über die Wahl des neuen CEO werde zum gegebenen Zeitpunkt, voraussichtlich im Frühling 2022, informiert.

Urs Riedener ist seit 2008 Emmi-Chef. Unter seiner Leitung habe das Unternehmen eine "konstante und nachhaltige Performance" gezeigt. Mit einem diversifizierten Länder- und Produktportfolio und erfolgreichen Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach sowie strategischen Nischengeschäften wie Dessertspezialitäten sei Emmi heute nicht nur der führende Milchverarbeiter der Schweiz, sondern zähle mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern auch zu den führenden international tätigen Premium-Anbietern von Milchprodukten.

(cash)