Der Verwaltungsrat von Emmi wählte Ricarda Demarmels (42), seit Juni 2019 Finanzchefin und Mitglied der Konzernleitung, per 1. Januar 2023 zur neuen CEO der Emmi Gruppe. Das teilt Emmi am Donnerstagmorgen mit. CEO Urs Riedener gibt sein Amt nach 14 Jahren, wie im September 2021 angekündigt, per Ende Jahr ab.

Die gebürtige Bündnerin und HSG-Absolventin Ricarda Demarmels ist seit Juni 2019 Chief Financial Officerder Emmi Gruppe sowie Mitglied der Konzernleitung. Vor ihrem Wechsel zu Emmi amtierte sie als CFO der ebenfalls börsenkotierten Orior und bekleidete verschiedene Führungs- sowie Beratungsfunktionen bei Beteiligungs- und Strategieberatungsunternehmen.

"Emmi ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem starken Führungsteam und über 9'000 leidenschaftlichen Mitarbeitenden die weitere erfolgreiche Entwicklung der Emmi Gruppe in dieser verantwortungsvollen Rolle vorantreiben zu dürfen und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen", wird Ricarda Demarmels in der Emmi-Mitteilung zitiert.

Wer Demarmels auf ihrem CFO-Posten ablöst, ist noch unklar. Emmi werde nun den Prozess der Nachbesetzung dieser Position anstossen und die Übergabe der Verantwortlichkeiten bis Ende Jahr umsetzen, heisst es.

Emmi ist inzwischen mit Tochtergesellschaften und Beteiligungen in 14 Ländern weltweit tätig und hat im Ausland auch acht eigene Molkereien. Inzwischen macht das Unternehmen deutlich mehr Umsatz im Ausland als in der Schweiz. 2021 war das Verhältnis rund 60 zu 40 Prozent, im Jahr davor noch 55 zu 45 Prozent.

(cash)