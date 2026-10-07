Die Fusion findet in einer Zeit statt, in der die traditionelle Medienbranche durch sinkende Kabel-TV-Abonnements und den teuren Wettbewerb im Streaming-Geschäft ‌unter Druck steht. Die etablierte Branche sei selbstgefällig gewesen und habe zugelassen, dass Konkurrenten wie Netflix und Amazon ihr Geschäft umkrempelten, sagte Ellison ​auf einer Pressekonferenz. Auf dem neuen Konzern, der ebenfalls ​Skydance heissen wird, lasten Schulden von ​rund 80 Milliarden Dollar. Geplant ist unter anderem, die Streaming-Dienste wie HBO Max ‌und Paramount+ zusammenzulegen und Einsparungen von sechs Milliarden Dollar zu realisieren.