Die Papiere des New Yorker Unternehmens Corning stiegen im frühen US-Handel um sieben Prozent. Corning soll über mehrere Jahre Glasfaserkabel und dazugehörige Komponenten für ‌den Ausbau ⁠der Rechenzentren von Amazon in den USA liefern, wie die beiden Firmen mitteilten.

Durch die Investition sollen 1000 neue Arbeitsplätze in den Corning-Produktionsstätten im US-Bundesstaat North Carolina geschaffen ⁠werden. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt.

(Reuters)