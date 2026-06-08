Durch die Investition sollen 1000 neue Arbeitsplätze in den Corning-Produktionsstätten im US-Bundesstaat North Carolina geschaffen werden. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt.
(Reuters)
Ein milliardenschwerer Auftrag von Amazon hat dem Spezialglashersteller Corning einen Kurssprung beschert.
Durch die Investition sollen 1000 neue Arbeitsplätze in den Corning-Produktionsstätten im US-Bundesstaat North Carolina geschaffen werden. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt.
(Reuters)
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