Novartis begibt sich erneut auf Einkaufstour und übernimmt das US-Biotechnologieunternehmen The Medicines Company. Das lässt sich der Pharmahersteller aus Basel einiges kosten. Mit 85 Dollar je Medicines-Aktie liegt das Übernahmeangebot gut 60 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Es ist denn auch der stolze Preis, der in Expertenkreisen zu Wochenbeginn für Gesprächsstoff sorgt. Mit knapp 10 Milliarden Dollar liege das Übernahmeangebot am ganz oberen Ende von dem, was Analysten erwartet hätten, so lautet der Tenor. Selbst Novartis räumt ein, dass der Firmenkauf den Kerngewinn über die nächsten Jahre hinweg leicht verwässert.

Im vorbörslichen Handel hinkt die Novartis-Aktie dem Gesamtmarkt etwas hinterher. Während der Swiss Market Index (SMI) um 0,34 Prozent höher notiert, gewinnt sie zur Stunde nur 0,25 Prozent auf einen Mittelkurs von 90 Franken.

Verfällt der Novartis-Chef einem Kaufrausch?

Es ist nicht die erste milliardenschwere Grossübernahme, die Novartis seit dem Wechsel von Vas Narasimhan an die Unternehmensspitze bekanntgibt. Vor The Medicines Company krallten sich die Basler schon Avexis, Advanced Accelerator Applications sowie Endocyte. Alleine in den vergangenen 12 bis 18 Monaten flossen so ganze 25 Milliarden Dollar in Firmenübernahmen. Zum Vergleich: Dem stehen bei Novartis jährliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Höhe von gerade mal 7,5 Milliarden Dollar gegenüber.

Angesichts dieser beeindruckenden Zahlen und der hohen Taktgeschwindigkeit bei der Bekanntgabe von Firmenübernahmen wird Narasimhan deshalb vorgeworfen, dass er einem Kaufrausch verfallen sei. Wie aus dem hiesigen Berufshandel verlautet, weckt die aggressive Übernahmestrategie böse Erinnerungen an die Ära Daniel Vasellas - selbst wenn Novartis unter seinem aktuellen Konzernchef einen wesentlich fokussierteren Ansatz verfolge.

Unter Daniel Vasella erwarb Novartis unter anderem einst für umgerechnet rund 50 Milliarden Dollar die frühere Nestlé-Tochter Alcon. Seit April dieses Jahres ist das in der Augenheilkunde tätige Unternehmen dank eines Spin-offs von Novartis wieder eigenständig.