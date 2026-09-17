Das Tablet-basierte System soll den Zugang zu intensiver Neurorehabilitation zu Hause erleichtern und die Hardware-Anforderungen im Vergleich zu bisherigen Lösungen deutlich senken. Die Plattform ermöglicht alle Aktivitäten von MindMotion GO über ein Tablet sowie Telekonsultationen und eine Fernbetreuung durch Fachpersonal, wie es in einer Mitteilung von Mindmaze vom Donnerstag hiess.