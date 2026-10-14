Die Ergebnisse zeigen, dass der gesamte motorische Trainingsumfang durch die Heimtherapie im Vergleich zur üblichen ambulanten Therapie um das Dreifache gesteigert werden konnte. Die Daten wurden am Dienstag an der Jahrestagung des American Congress of Rehabilitation Medicine in Washington präsentiert, wie das Genfer Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte.