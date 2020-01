Der Energieriese will in Kürze mit dem Verkaufsprozess für seine Vermögenswerte in der britischen Nordsee starten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Kurz darauf werde der Konzern mit der Vermarktung der Öl- und Erdgas-Aktiva in Deutschland an potenzielle Käufer beginnen, sagten die Personen. Sie baten wegen der Vertraulichkeit der Informationen um Anonymität. Die beiden Veräusserungen könnten zusammen mehr als 2 Milliarden Dollar einbringen, hiess es weiter.

Grosse US-Ölkonzerne haben Vermögenswerte verkauft, um sich auf ihren Heimatmarkt zu konzentrieren. So zog sich Exxon im vergangenen Jahr aus Norwegen zurück und verkaufte seine Öl- und Erdgasfelder in dem Land für 4,5 Milliarden Dollar an Var Energi. Das Unternehmen erwägt auch einen Verkauf seiner Offshore-Ölfelder in Malaysia, der bis zu 3 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, hatte Bloomberg News im Oktober berichtet.

Endgültige Entscheidung steht aus

Bei der Prüfung von Optionen für die Aktiva in der britischen Nordsee arbeitet Exxon mit der Investmentbank Jefferies Financial Group zusammen, hatte Bloomberg News im Oktober berichtet.

Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und es wurden keine endgültigen Entscheidungen getroffen, sagten die Personen. Exxon könnte immer noch beschliessen, einen Teil der Aktiva zu behalten, hiess es weiter.

Ein Vertreter von Exxon sagte, das Unternehmen überprüfe ständig seine Vermögenswerte bezüglich der Beiträge zu den Finanzzielen sowie auf ihren potenziellen Wert für andere. Das Unternehmen lehnte es ab, sich zu bestimmten Transaktionen zu äussern.

