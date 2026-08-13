Grosshändler: Warenumschlag ist erhöht

Dass die Nachfrage - vor allem nach alkoholfreien Getränken - grösser als üblich ist, merken auch die Getränkegrosshändler, die Flaschen und Kästen zwischen den Abfüllern und Abnehmern transportieren. Der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgrosshandels (BV GFGH) aus Düsseldorf teilte mit, der Verband rechne dennoch nicht mit Versorgungsengpässen. Die Mitglieder hätten sich auf den Sommer vorbereitet - und zuvor die Lagerbestände erhöht.