Konkret können Schweizerinnen und Schweizer laut den Daten in 119 Länder ohne Visum einreisen. In 43 weiteren gibt es das Visum bei der Ankunft, für elf Destinationen genügt eine elektronische Reisegenehmigung (eTA). Nur für 25 Länder muss vor der Reise ein klassisches Visum beantragt werden. Damit sind 87,4 Prozent der untersuchten Reiseziele ohne Visum oder mit einem vereinfachten Verfahren erreichbar. Für die USA, Kanada und Grossbritannien etwa brauchen Schweizer zwar kein klassisches Visum, aber eine elektronische Reisegenehmigung.