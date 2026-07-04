Es ist oftmals ein Hin und Her: Wer eine neue Haushaltsversicherung abschliesst, der fragt sich, welche Leistungen er abdecken lassen soll und welche nicht. Am Ende scheinen viele Schweizerinnen und Schweizer die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wie eine neue Moneyland-Umfrage zeigt, sind viele mit ihrer Hausrat- und Haftpflichtversicherung zufrieden. Die untersuchten Anbieter holten in der Erhebung bei beiden Versicherungstypen im Schnitt 8,1 von 10 Punkten.