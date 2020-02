Im Juli hatte der 29-jährige einen Lunch verschoben, den er bei einer Versteigerung zugunsten einer von Buffett unterstützten Wohltätigkeitsorganisation für die Rekordsumme von 4,57 Millionen Dollar gewonnen hatte. Zuerst hatte er Gesundheitsgründe angeführt und danach eine umfangreiche Entschuldigung abgegeben, dass er das Essen mit einem der reichsten Amerikaner ausgelassen hatte. Er verwies darauf, dass der Plan bei den Behörden Bedenken ausgelöst habe.

Statt eines Lunchs in San Francisco trafen Sun und vier andere Krypto-Fürsprecher sich am 23. Januar mit Buffett zu einem über dreistündiges Dinner mit Steaks und Coca-Cola im Happy Hollow Club in Omaha, Nebraska. Buffett hatte 2018 Schlagzeilen gemacht, als er Bitcoin als "wahrscheinlich Rattengift Hoch 2" bezeichnet hatte.

"Warren Buffett hat viel von seiner Weisheit in Bezug auf Geschäfte, Investments und das Leben im Allgemeinen geteilt", sagte Ryan Dennis, ein Sprecher von Tron, einem von Sun gegründeten Netzwerk und digitalen Token, über den Verlauf der Begegnung. "Und natürlich gab es viele Gespräche über Blockchain und Krypto. Krypto und Blockchain befinden sich noch im Anfangsstadium, und Mr Buffett sagte, Blockchain habe seinen Wert." Es gebe viele unglaubliche Unternehmen im Zahlungsbereich, und der Bedarf sei enorm. Buffett glaube, dass die Blockchain-Technologie einen disruptiven Effekt auf die Zukunft des Zahlungsverkehrs haben werde.

Suns Gäste waren Charlie Lee, Gründer der Litecoin Foundation; Chris Lee, Finanzvorstand der chinesischen Börse Huobi; Yoni Assia, Chief Executive Officer der Handelsplattform eToro; und Helen Hai, Leiterin der Binance Charity Foundation.

Sun überreichte Buffett eine Reihe von Geschenken, darunter ein Samsung-Handy mit einem Bitcoin und eine Reihe von Tron TRX-Münzen. Nach dem Abendessen überlege Sun, der Giving-Pledge-Initiative von Buffett und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates beizutreten und den Großteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden, sagte Dennis.

(Bloomberg/cash)