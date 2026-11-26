Zwei von drei Unternehmen ⁠verschieben, verlagern oder streichen geplante Vorhaben hierzulande, berichtet die Funke-Mediengruppe am ‌Donnerstag in einem Vorabbericht ‌und beruft sich dabei ​auf eine Erhebung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), die den Zeitungen vorliegt. Mehr als jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) baue zudem Stellen ab. VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnte vor ‌den Folgen der abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland. «Es geht um den gesamten Industriestandort und damit auch um ​die Stabilität unserer Gesellschaft», sagte sie dem ​Vorabbericht zufolge.