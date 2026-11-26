Zwei von drei Unternehmen verschieben, verlagern oder streichen geplante Vorhaben hierzulande, berichtet die Funke-Mediengruppe am Donnerstag in einem Vorabbericht und beruft sich dabei auf eine Erhebung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), die den Zeitungen vorliegt. Mehr als jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) baue zudem Stellen ab. VDA-Präsidentin Hildegard Müller warnte vor den Folgen der abnehmenden Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland. «Es geht um den gesamten Industriestandort und damit auch um die Stabilität unserer Gesellschaft», sagte sie dem Vorabbericht zufolge.
Die Erwartungen der Branche für die kommenden zwölf Monate sind der Umfrage zufolge so schlecht wie nie zuvor. Ein Drittel der Firmen rechnet mit einer Verschlechterung der Geschäftslage, während 21 Prozent eine Verbesserung erwarten. 29 Prozent der Unternehmen wollen Investitionen ins Ausland verlagern. 43 Prozent der Betriebe, die in Deutschland Stellen abbauen, schaffen zugleich zusätzliche Arbeitsplätze im Ausland. Insgesamt 125 Unternehmen beteiligten sich an der Umfrage, die zwischen dem 16. Oktober und dem 3. November erhoben wurde.
(Reuters)