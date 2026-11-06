Trotz dieser Unruhe mitten im Umbau will das Management an seinem Versprechen an die Aktionäre festhalten. Ab 2027 will Aryzta erstmals seit zehn Jahren wieder Kapital zurückführen. An der GV 2027 sollen die Aktionäre über eine Dividende, Aktienrückkäufe oder beides abstimmen. Stützen soll dies ein erwarteter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 300 Millionen Euro und ein freier Cashflow von rund 100 Millionen Euro im laufenden Jahr. Allerdings gelten beide Zahlen vor Einmalkosten. Die Kosten für den Umbau in Deutschland sind noch abzuziehen.