Dass trotz dieser Kosten die Dividende um über 7 Prozent auf 90 Rappen je Aktie erhöht werde, sei ein Zeichen der Stärke, sagte CEO Markus Bernhard am Freitag an einer Telefonkonferenz. Strategisch sei der Zukauf von DR in der Schweiz wesentlich bedeutsamer für Mobilezone und auch für einen deutlich grösseren Anteil der Übernahmekosten verantwortlich.