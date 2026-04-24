Mobilezone sieht den Einstieg Droigks als Vertrauensbeweis in die gemeinsame Zukunft und will ihn wie angekündigt an der Generalversammlung 2027 in den Verwaltungsrat wählen lassen. Von April 2020 bis zur letzten Generalversammlung am 8. April 2026 hatte Michael Haubrich die Familie im Verwaltungsrat von Mobilezone vertreten.