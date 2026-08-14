Zum Umsatzplus trug einerseits der Kauf der AK Group mit den Firmen Apfelkiste und Marein bei. Auch das Geschäft mit den Abos der virtuellen Mobilfunkbetreiber Talktalk und Digital Republic wuchs. Insgesamt hat Mobilezone in den ersten sechs Monaten einen Umsatz von 127,2 Millionen Franken eingefahren. Das ist ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. In den Zahlen ist das Deutschland-Geschäft nicht mehr enthalten, das Mobilezone Ende Dezember verkauft hatte und bis dahin rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht hatte.