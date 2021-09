Die Aktie von Mobilezone steigt am Donnerstag im frühen Handel fast 1 Prozent auf 13 Franken. Damit hat der Titel der Smartphone-Ladenkette in den letzten zwei Wochen fast 20 Prozent zugelegt. Die Aktie steht damit auf dem höchsten Stand seit beinahe vier Jahren.

Der "Kurskick" geht auf die Publikation der Halbjahreszaheln Mitte August zurück. Die Ergebnisse hatten die Schätzungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Zuvor hatten die Aktien während Monaten seitwärts tendiert.

Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bestätigten die Resultate die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Mobilezone. Vor allem die Profitabilität in Deutschland, wo Mobilezone eine Restrukturierung durchführte, war für die Investoren eine positive Überraschung in den Halbjahreszahlen.

DIe ZKB wies schon im Vorfeld der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen in einem Kommentar darauf hin, dass Mobilezone nicht mehr nur der Verkauf von Handys in physischen Verkaufsgeschäften in der Schweiz darstelle. Vielmehr erziele Mobilezone drei Viertel der Umsätze in Deutschland und gruppenweit rund 40 Prozent online. Die ZKB nahm die Abdeckung für Mobilezone damals mit der Einstufung "Übergewichten" auf.

Mobilezone ist zudem ein traditionell beliebter Dividendentitel. Die Rendite beträgt derzeit etwa 5 Prozent. Die Dividende dürfte laut Einschätzung der ZKB in den kommenden Jahren sukzessive steigen.

(cash)