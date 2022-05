Das teilte die Swisscom am Mittwochmorgen mit. Die Notrufnummern waren vom Ausfall nicht betroffen gewesen. Am Dienstagabend war bei der Swisscom wegen Wartungsarbeiten in der ganzen Schweiz zwischen 22.23 und 22.53 Uhr das Internet ausgefallen - im Festnetz wie auch im Mobilfunk. Rund 40 Prozent des Datenverkehrs konnte nicht übermittelt werden.

Betroffen waren auch einige Blue TV- und Festnetz-Kunden der Swisscom. Der grösste Teil dieser Kunden hatte jedoch keine Einschränkungen. Die Swisscom beobachtet die Situation weiter. Die Systeme stehen unter einer strengen Beobachtung.

(AWP)