T-Mobile-US-Aktien legten im nachbörslichen Handel knapp drei Prozent auf 149,47 Dollar zu. Der Anteilsschein hat in diesem Jahr bislang 25 Prozent an Wert gewonnen. Am Mittwoch hatte das Unternehmen mitgeteilt, sich von seinem Festnetz-Geschäft zu trennen. T-Mobile US verkauft die mit der Übernahme des Konkurrenten Sprint bei ihr gelandete Sparte für die symbolische Summe von einem Dollar an den amerikanischen Glasfaser-Internet-Anbieter Cogent Communications.

(Reuters)