SMG sei gut aufgestellt, um ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten und in den kommenden Jahren erfolgreich zu den Ergebnissen der TX Group beizutragen, so Mönch weiter. Der Anteil liegt von TX an SMG liegt nach wie vor unter der in den Statuten verankerten Opting-up-Schwelle von 35 Prozent und löst daher kein Pflichtangebot aus.