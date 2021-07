Tesla hat dem E-Auto zum Durchbruch verholfen. Um dieses Kunststück zu schaffen, musste sich der Hersteller auch der Infrastruktur für Stromautos annehmen: Er baut ein weltweites Netz von Schnelllade-Stationen auf.

Nun will Tesla seine derzeit über 25’000 Stromtankstellen mit der Konkurrenz teilen. Schon ab diesem Jahr werden auch andere E-Auto-Marken an den «Superchargern» geladen werden können.

Das schrieb Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter. Und drückte sich dabei nur vage aus. So ist unklar, in welchen Ländern die neue Regel bereits dieses Jahr gelten wird. Früher oder später wird sie, so Musk, überall umgesetzt.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021