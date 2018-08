Der US-Tech-Riese lud am Donnerstag für diesen Termin zu einer Präsentation am Unternehmenssitz im kalifornischen Cupertino, wo Experten mit einem Einblick in die künftige Produktpalette rechnen. Analysten erwarten die Vorstellung von insgesamt drei neuen Geräten, die auf das iPhone X folgen sollen.

Darunter könnte eines mit einem Display sein, das grösser ist als bei allen bisherigen iPhones. Apple startet den Verkauf seiner neuen Geräte in der Regel einige Wochen nach der Vorstellung. Apple-Aktien stiegen nach Bestätigung des Termins um mehr als zwei Prozent auf ein Rekordhoch von 227,97 Dollar.

(Reuters)