Auch im Entwicklungsgeschäft bleibt die Nachfrage nach Wohneigentum laut Mobimo hoch. Die Pipeline für Stockwerkeigentum umfasse Projekte mit einem Volumen von mehr als 700 Millionen Franken und soll auch künftig für Gewinnbeiträge sorgen. Dazu zählt neu auch das Areal «Neutor Oerlikon» beim Bahnhof Zürich Oerlikon: Von den dort geplanten rund 150 Wohnungen soll ein Teil als Stockwerkeigentum verkauft werden.