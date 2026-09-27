«Es ist ‌nicht in Stein ​gemeisselt, dass es ein einziger Investor sein muss», sagte Vorstandschef Giuseppe Marsocci am Sonntag am Rande einer Armani-Modenschau. ‌Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Das Modehaus wolle den im Testament festgelegten ​Zeitrahmen einhalten, erklärte Marsocci, der ​den Posten im ​vergangenen Oktober übernommen hatte. Ein Geschäft hänge ‌jedoch von einer Einigung über «Preis und Details» ab.