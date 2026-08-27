Die Papiere des US-Impfstoffherstellers verlieren an der Wall Street 3,5 Prozent. Moderna will nach eigenen Angaben zwei Milliarden Dollar über eine privat platzierte Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2032 aufnehmen. Der Erlös solle allgemeinen Unternehmenszwecken dienen, unter anderem dem Ausbau des Onkologie-Geschäfts und der Rückzahlung von Schulden.
Ein Teil des Erlöses sei zudem für derivative Geschäfte vorgesehen, mit denen eine mögliche Verwässerung des Aktienkapitals durch die Wandelanleihe begrenzt werden soll. Die Ankündigung folgt auf einen starken Kursanstieg der Moderna-Aktie. Allein in diesem Monat waren die Papiere um 173 Prozent nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen positive Studiendaten zu seinem Hautkrebs-Impfstoff veröffentlicht hatte.
(Reuters)