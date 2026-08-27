Die Papiere des US-Impfstoffherstellers verlieren an der Wall Street 3,5 Prozent. Moderna will nach eigenen Angaben zwei Milliarden Dollar über eine privat platzierte Wandelanleihe ‌mit Laufzeit bis ⁠2032 aufnehmen. Der Erlös solle allgemeinen Unternehmenszwecken dienen, unter anderem dem Ausbau des Onkologie-Geschäfts und der Rückzahlung von Schulden.

Ein Teil des Erlöses sei zudem für derivative ⁠Geschäfte vorgesehen, mit denen eine mögliche Verwässerung des Aktienkapitals durch die Wandelanleihe begrenzt werden soll. Die Ankündigung folgt auf einen starken Kursanstieg der Moderna-Aktie. Allein in diesem Monat waren die Papiere um 173 ‌Prozent nach oben geschossen, nachdem das Unternehmen positive Studiendaten zu seinem Hautkrebs-Impfstoff veröffentlicht hatte.

(Reuters)