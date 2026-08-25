Milde bis moderate Nebenwirkungen

Laut Molecular-Partners-Chef Patrick Amstutz haben alle Patienten die Sicherheitsbeobachtung ohne dosislimitierende Ereignisse durchlaufen. «Die bisher gemeldeten Nebenwirkungen waren mild bis moderat und vorübergehend», sagte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. «Deshalb wurde nun die nächste Dosisstufe mit 105 MBq pro Behandlung eröffnet.» Insgesamt seien vier Dosisstufen vorgesehen. «Erste klinische Daten sollen noch 2026 kommen, umfangreichere Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten 2027.»