Die Ergebnisse werden am 5. Dezember 2026 an der Nordamerika-Konferenz zu Lungenkrebs in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona als Poster präsentiert. Bereits am 7. November 2026 hält das Unternehmen einen Vortrag zur klinischen Entwicklung von MP0712 an der Theranostik-Konferenz der Gesellschaft für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. MP0712 ist bislang nicht zugelassen.