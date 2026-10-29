Auch die weitere Radio-DARPin-Pipeline entwickelt sich: MP0714 wird in Südafrika im Rahmen eines frühen Zugangsprogramms eingesetzt. MP0726 soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erstmals am Menschen zur Bildgebung eingesetzt werden. Der dritte Kandidat, MP0730, zeigte in Versuchen mit tumortragenden Mäusen eine günstige Anreicherung im Tumor im Vergleich zu gesundem Gewebe. Der Start der ersten klinischen Untersuchung am Menschen ist für Mitte 2027 geplant.