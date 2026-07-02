Nach einer vorbereitenden Bildgebung erhalten die Studienteilnehmer je nach Dosierungsgruppe bis zu vier Behandlungen mit MP0712. Die Studie wird den Angaben zufolge derzeit an fünf Zentren in den USA durchgeführt. Weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres hinzukommen. Erste Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet. Umfassendere Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments sollen 2027 vorliegen.