Das Zielprotein CD70 kommt bei der häufigsten Form von Nierenkrebs - dem klarzelligen Nierenzellkarzinom - häufig vor. Gleichzeitig zeige sich Nierenkrebs oft widerstandsfähig gegen herkömmliche Chemotherapien. Dies mache ihn zu einem geeigneten Ziel für eine zielgerichtete Alpha-Radiotherapie.