Das Mittel soll T-Zellen - Abwehrzellen des Immunsystems - gezielt gegen Tumorzellen aktivieren, die gleichzeitig zwei bestimmte Eiweisse auf ihrer Oberfläche tragen. Die Daten werden an der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer in Phoenix, USA, präsentiert, wie das Unternehmen Molecular Partners am Freitag mitteilte.